O que muda com a revisão do plano entregue a Bruxelas

Com o projeto de reprogramação enviado a Bruxelas, o PRR “engorda” dos iniciais 16,6 mil milhões de euros para 22,2 mil milhões. Há alterações em praticamente todas as 20 grandes componentes do PRR, à exceção de quatro que não têm qualquer mexida face ao que estava definido inicialmente. São elas as florestas, bioeconomia sustentável, qualidade das finanças públicas e justiça económica e ambiente de negócios.

O que muda com a revisão do plano entregue a Bruxelas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: O que muda com a revisão do plano entregue a Bruxelas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar