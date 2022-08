Programa Consolidar, do PRR, ainda não saiu do papel

Lançado a 25 de janeiro - com a primeira fase das candidaturas a terminar menos de um mês depois, - e com 33 candidatos conhecidos, o programa Consolidar ainda não saiu do papel. A informação é avançada esta terça-feira pelo jornal Público. A iniciativa em causa é financiada pelo PRR e gerida pelo Banco Português de Fomento e foi criada, com uma dotação de 250 milhões de euros, para apoiar pequenas e médias empresas em dificuldades devido à crise pandémica.Em resposta ao jornal, fontes do Governo e do próprio Banco do Fomento justicam o atraso com a complexidade do processo e indicam que "as decisões deverão ser conhecidas nas próximas semanas".