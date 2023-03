PRR vai reforçar "em um terço" respostas sociais do país até 2026, garante António Costa

Leia Também Pagamentos do PRR estão desde o início do ano sem descolar dos 9%

Leia Também Bruxelas promete regras para atuar em caso de reversão de medidas financiadas pelo PRR

O primeiro-ministro, António Costa, referiu esta terça-feira que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai permitir aumentar "em um terço" a capacidade de respostas sociais do país, estando previstos cerca de 800 milhões de euros para a construção de creches, residências para idosos e outros equipamentos de apoio social."Se ao programa PARES – financiado pelo orçamento da Segurança Social para apoiar creches, residências para idosos e outros equipamentos sociais – se somar o PRR, conseguimos aumentar em 33% a capacidade de respostas sociais do país daqui até 2026", referiu o primeiro-ministro, numa visita às obras da unidade social integrada da Portela, em Loures.António Costa considera que os 800 milhões previstos no PRR são "uma fortíssima componente de aumento das respostas sociais" e sublinha que esse dinheiro será usado "exclusivamente" para "criar equipamentos sociais que respondam às necessidades das novas gerações", como creches, e "das gerações mais velhas, para que vivam com qualidade", com a criação de novas residências para idosos e unidades sociais integradas.Com o PRR, o primeiro-ministro diz que, às 18 mil camas previstas no PARES, foi possível juntar mais 15 mil, contribuindo para "quase duplicar" a criação de novos lugares em residências para idosos. Além disso, vai contribuir para reforçar outros equipamentos de respostas sociais, como creches, centros de dia e centros de atividades ocupacionais para pessoas com deficiência.António Costa sublinhou que a criação destes novos equipamentos sociais é feita "em parceria" com os municípios e instituições sociais. "É nessa estratégia de parceria que conseguimos dar execução plena a um programa desta dimensão, que acrescenta muito à capacidade de investimento do país nos próximos quatro anos", explicou."Quanto do PRR é que já se gastou? Nesta obra, só 20% do que se tem a gastar, porque só gastou a verba do adiantamento. Quando é que o PRR gasta os 100% que tem a gastar nesta obra? Conforme esta obra for avançando e for sendo concluída. Isso significa que o PRR está parado? Não. Significa que o PRR está a andar e é, por isso, que já estamos no segundo piso desta construção e daqui a uns meses estarão cá os residentes para quem esta obra está a ser construída", frisou.O primeiro-ministro garantiu ainda que o PRR "está a ser executado a bom ritmo" e que será "concluído a tempo e horas". Apesar disso, os pagamentos aos beneficiários pouco se alteraram desde o início do ano e a taxa de pagamentos ainda não descolou dos 9% , onde tem estado a primeira semana do ano.