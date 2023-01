Marcelo promulga modelo de governação dos fundos europeus mas assinala dúvidas

Leia Também Fundos da UE permitem às empresas aumentar emprego em 15%

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma que estabelece o modelo de governação dos fundos europeus no período 2021-2027, embora assinale dúvidas quanto à aplicação e eficácia administrativa."[...] O Presidente da República promulgou o diploma que estabelece o modelo de governação dos fundos europeus para o período de programação 2021-2027", lê-se numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República.Marcelo Rebelo de Sousa decidiu promulgar este modelo de governação, tendo em atenção "a urgência da entrada em vigor do diploma relativo à estrutura de gestão dos fundos do Portugal 2030, e apesar de existirem alterações quanto ao regime do Portugal 2020 que são introduzidas".Ainda assim, notou existirem dúvidas quanto à sua aplicação e eficácia administrativa.O Presidente da República também promulgou o diploma que alarga o acesso ao regime público de capitalização, assim como ao respetivo fundo de certificados de reforma.