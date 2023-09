Costa pede ajuda à Comissão Europeia para problemas na habitação

Leia Também Famílias resgatam 600 milhões dos PPR para pagar crédito

Não é a primeira vez que António Costa escreve a Ursula von der Leyen. Tal como no ano passado, o primeiro-ministro dirigiu-se à presidente da Comissão Europeia antes da rentrée (marcada pelo discurso sobre o estado da União, este ano a 13 de setembro) para enumerar e sublinhar as prioridades que Portugal gostaria de ver no plano comunitário.Na carta deste ano, António Costa pede a von der Leyen uma resposta conjunta à crise da habitação, como pode ler-se na edição desta sexta-feira do Expresso "A falta de oferta imobiliária é um problema em muitas cidades, e os encargos com habitação têm vindo a subir, ocupando já um espaço muito significativo no rendimento mensal das famílias europeias", escreve Costa. Assim, sublinha, a "Comissão Europeia deve estar atenta ao problema da escassez e dos altos custos da habitação".O Governo propõe à Comissão uma "iniciativa europeia de habitação acessível", que fomente "o alargamento do parque público e privado de habitação, alinhado com as técnicas de construção adequadas ao momento de transição ecológica e digital que vivemos".Ao semanário, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, diz que "não se trata de tentar passar para outra esfera a solução", pois "são problemas que afetam outros Estados-membros e, portanto, precisam todos de resposta".