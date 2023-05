Estado vai sortear arrendamento de 120 casas devolutas da Segurança Social

Leia Também IHRU comprou 47 imóveis de habitação na primeira ida ao mercado

De acordo com o Ministério da Habitação, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), vai arrendar 120 imóveis que pertencem à Segurança Social e que estão devolutos, a valores acessíveis, localizados sobretudo nos municípios de Lisboa, Porto e Gaia, avança o Eco Destes imóveis, o Governo revela que nove deles estão quase prontos a habitar, enquanto os restantes 111 imóveis serão alvo de reabilitação, com as obras a decorrer em 2023, 2024 e 2025.O investimento nestas obras ficará a cargo do IHRU, mas os imóveis continuam na propriedade do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Ainda de acordo com o Ministério da Habitação, o arrendamento seguirá as regras do futuro programa Arrendar para Subarrendar.Para atribuir estas casas aos futuros inquilinos o IHRU, enquanto arrendatário, irá realizar um sorteio para contratos de arrendamento superiores a três anos. Ao proprietário do imóvel (o Estado, no caso destes 120 imóveis da Segurança Social), o IHRU pagará uma renda mensal que, no máximo, ultrapassa até 30% os valores médios fixados por tipologia e por concelho da localização do imóvel.