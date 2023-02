Do fim dos vistos gold a isenções fiscais. Conheça todas as propostas do Governo para a habitação

No início da conferência de conselho de ministros, António Costa começou por explicar que as medidas aprovadas serão agora discutidas publicamente durante um mês, para que depois possam ser ratificadas formalmente no conselho de ministros a 16 de março.O primeiro-ministro fez questão de sublinhar que as questões da habitação são "transversais porque dizem respeito a todas as famílias" e não só às "mais carenciadas". E reforçou que ninguém pode ignorar o impacto que tem havido na habitação devido às subidas dos juros e das rendas.

Em linhas gerais, Costa diz que o programa Mais Habitação quer "agir em todas as dimensões do problema da habitação": aumentar a oferta de imóveis que podem ser usados para fins de habitação; simplificar processos de licenciamento; aumentar o número de casas no mercado de arrendamento; combater a especulação; apoiar famílias no contrato de arrendamento e no crédito à habitação.



