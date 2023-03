O Governo introduziu uma série de alterações à versão inicial do pacote “Mais Habitação”. Algumas das mexidas decorreram das críticas das últimas semanas dos municípios e das associações de proprietários. Mas na proposta agora aprovada resistiram as mais polémicas como as medidas para o alojamento local e o arrendamento coercivo.

