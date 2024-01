Prestações de parte do crédito à habitação vão ter alívio em fevereiro

Com as taxas Euribor a caírem ligeiramente em todos os prazos, são esperadas as, avançam o Público e o Eco esta quarta-feira. A diminuição será ainda pequena, mas é a primeira em quase dois anos.Num empréstimo de 150 mil euros com um spread de 1% a 30 anos, associado à Euribor a três meses, a prestação pode cair 3,84 euros já em fevereiro, passando de 802,30 para 798,46 euros. O mesmo empréstimo associado à Euribor a seis meses, poderá cair 4,38 euros, passando de 799,92 para 795,54 euros.Por outro lado, os créditos associados à Euribor a 12 meses que tenham de ser revistos no próximo mês,. O mesmo empréstimo associado à Euribor a 12 meses pode subir 24,38 euros, de 745,57 para 769,95 euros.