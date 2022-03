Baixar IVA de combustíveis custaria ao Estado 65 milhões de euros por mês

O Estado vai perder 790 milhões de euros por ano, o equivalente a cerca de 65 milhões de euros por mês, em receita do IVA se o imposto aplicado sobre os combustíveis baixar de 23 para 13%, noticia esta terça-feira o ECO.



Já para o consumidor, caso a medida seja aprovada a nível europeu e pelo parlamento, resultará numa diminuição na ordem dos 16 cêntimos por litro no gasóleo simples e na gasolina simples 95, de acordo com as contas feitas pelo jornal, tendo por base os preços da semana passada.





No ano passado, à luz das estimativas da Direção-Geral da Energia e Geoologia, o consumo de gasóleo em Portugal ascendeu a quatro mil milhões de litros, ao passo que o de gasolina a mil milhões.