Combustíveis. Dois terços dos postos aderiram ao desconto de 10 cêntimos por litro

O Governo anunciou esta terça-feira que "cerca de dois terços" dos postos de abastecimento de combustíveis aderiram ao desconto de 10 cêntimos por litro na gasolina e gasóleo, conhecido como AUTOvoucher. O desconto, que entra em vigor esta quarta-feira, fica assim assegurado na "esmagadora maioria" do país."Desde 1 de novembro, data em que os comerciantes puderam começar a aderir ao AUTOvoucher, registaram-se cerca de dois terços dos postos de abastecimento de combustíveis do continente e regiões autónomas, estando já assegurada uma cobertura na esmagadora maioria dos concelhos", lê-se num comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças.O Ministério tutelado por João Leão afirma ainda que, além dos postos que já aderiram (cuja lista completa pode ser consultada aqui ), é "expectável" que o número de postos de abastecimento que vão aderir "continue a crescer nas próximas semanas".O desconto de 10 cêntimos por litro de combustível, num total de 50 litros/mês, é válido para todo os contribuintes que se encontrem inscritos no Programa IVAucher. O desconto total será reembolsado na conta bancária do contribuinte, no prazo máximo de dois dias úteis, após o primeiro consumo do mês num posto aderente.O valor do desconto que não for utilizado "transita para os meses seguintes, podendo assim os consumidores acumular saldo para utilização no futuro".Os contribuintes que ainda não tenha aderido ao programa IVAucher podem fazê-lo, devendo efetuar o registo na plataforma IVAucher (em www.ivaucher.pt ).