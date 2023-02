E-fatura indisponível hoje a partir das 12:30, mas site das Finanças já com dificuldades

Os serviços do sistema e-fatura estarão indisponíveis esta sexta-feira a partir das 14:30 e previsivelmente durante uma hora e meia, até às 14, anunciou a Autoridade Tributária e Aduaneira.

A interrupção deve-se a motivos de ordem técnica, indicou ainda o Fisco, sem detalhar. Esta manhã, porém, verificaram-se já dificuldades no site, não ainda no e-fatura, mas no acesso aos serviços tributários no Portal das Finanças, reportados, nomeadamente, por contabilistas certificados.

O Portal das Finanças tem registado problemas desde o início do ano, de acordo com a Ordem dos Contabilistas Certificados, que esta semana enviou cartas ao primeiro-ministro e ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a dar conta disso mesmo.

"Desde o começo do ano que temos vindo a sentir, injustificada e lamentavelmente, sérias dificuldades na utilização do Portal da AT", escreveu a bastonária, Paula Franco, em comunicado. "Estas dificuldades obstaculizam o normal exercício das nossas funções profissionais e prejudicam o normal cumprimento das obrigações declarativas e de pagamento dos contribuintes", acrescentou.

Ao longo deste mês de fevereiro há vários prazos a cumprir em matéria de IRS, nomeadamente a confirmação das despesas de 2022 no e-fatura, até ao dia 25. Além disso, até 15 deverão ser comunicadas alterações que tenha havido no agregado familiar e os casais separados devem também, no mesmo prazo, transmitir à AT as informações sobre situações de residência alternada de filhos e sobre percentagem na partilha de despesas de dependentes em guarda conjunta.

Ainda até 15 de fevereiro deve ser feita a comunicação dos membros do agregado familiar que frequentam escolas situadas em território do interior ou das regiões autónomas, bem como o valor das suas despesas de educação.