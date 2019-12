Fisco penhora 195 salários e pensões por dia

Ao longo de 2019 e até ao início de dezembro o Fisco avançou com a penhora de 58.752 salários e 5.950 pensões de contribuintes com dívidas de impostos, de acordo com números oficiais fornecidos ao Dinheiro Vivo. Contas feitas, em média foram 193 penhoras diárias, abaixo das 206 contabilizadas no ano anterior.

As penhoras de salários e pensões são uma das formas privilegiadas pelo Fisco para recuperar impostos em dívida, seguindo-se a penhora de imóveis. Neste caso, e também até 1 de dezembro, tinham sido sujeitos a penhora 16.227 imóveis, em média 48,4 por dia. Este número compara com 49,5 penhoras de imóveis em 2018. No que toca à fase seguinte à da penhora, que é a da venda do imóvel para que o Fisco possa efetivamente recuperar o valor de imposto detetado em falta, foram efetuadas apenas 1.176 vendas, em média 3,5 por dia. As Finanças não divulgam números sobre eventuais casas de morada de família penhoradas.