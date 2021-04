Governo adia entregas do IVA e do IRC e aceita faturas em PDF até setembro

Um despacho do secretário de Estados dos Assuntos Fiscais vem dar mais tempo aos contribuintes para cumprirem as suas obrigações fiscais no IVA e no IRC e prorroga até 30 de setembro a possibilidade de as faturas em PDF serem aceites.

