Líder do banco central irlandês garante que país lidará bem com taxa mínima global

O governador do banco central da Irlanda, em declarações ao Politico, admite que a criação de uma taxa mínima global de IRC irá ter "algum impacto" no país, porém assegura que a Irlanda irá lidar bem com essa medida.

