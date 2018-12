Pinho usa perdão fiscal para legalizar 2,7 milhões de euros

O montante em causa estava depositado nas contas da Tartaruga Foundation, sediada no Panamá, e da Mandalay Asset Management, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.

Manuel Pinho usou o perdão fiscal do governo de Passos Coelho, em 2012, para legalizar mais de 2,7 milhões de euros que estavam depositados nas contas bancárias de sociedades "offshore", na Suíça, avança o Correio da Manhã esta quarta-feira, 5 de Dezembro.

Os autos do caso EDP, que o jornal consultou na secretaria-geral do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), indicam que o montante em causa estava depositado nas contas da Tartaruga Foundation, sediada no Panamá, e da Mandalay Asset Management, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.