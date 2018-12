Manuel Pinho regressa nesta quinta-feira à comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas.

Manuel Pinho terá autorizado, quando era ministro da Economia, uma extensão da concessão de exploração de 27 barragens por 25 anos à EDP, segundo a edição desta quinta-feira, 20 de Dezembro, do Correio da Manhã Segundo o jornal, que cita um relatório de perícia do Núcleo de Assessoria Técnica da PGR ao processo de extensão da consessão, a EDP devia ter pago um valor mínimo de 1,6 mil milhões de euros, mas pagou apenas 759 milhões.Daqui resulta, "um prejuízo de cerca 852 milhões de euros para os consumidores e um benefício indevido para a EDP de igual montante", de acordo com o relatório. O valor final a pagar pela EDP foi fixado num despacho assinado por Manuel Pinho e Francisco Nunes Correia, então ministro do Ambiente.