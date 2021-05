Protestos a favor de aumento de impostos para os mais ricos chegam à porta do patrão da Amazon

Esta segunda-feira, dia em que termina o prazo para a entrega da declaração de IRS nos Estados Unidos, conhecido como "Tax Day", um grupo de milionários a favor da subida de impostos às maiores fortunas planeou ações em cidades como Nova Iorque ou Washington, que pretendem demonstrar apoio ao plano de Joe Biden. A administração dos Estados Unidos pretende aumentar os impostos pagos pelos contribuintes mais ricos, aumentando a taxa a quem tenha rendimentos acima dos 400 mil dólares anuais. O plano de Biden tem como objetivo canalizar a receita resultante de um possível aumento de impostos para o financiamento do plano de apoio social, que totaliza 2 biliões de dólares.

A administração Biden estima que, agravando a carga fiscal suportada pelos mais ricos, seja possível financiar as medidas do plano no espaço de 15 anos. O plano propõe um aumento tanto dos ganhos de capital e dividendos das famílias como os impostos pagos pelas empresas. O presidente dos EUA anunciou recentemente que gostaria que a taxa de imposto paga pelas empresas subisse de 25% para 28%. O partido republicano já demonstrou oposição ao plano, indicando que não pretende que os impostos financiem o ambicioso plano de infraestrutura.

De acordo com a CNBC, os protestos estão a ser organizados pelo grupo Patriotic Millionaires, composto por membros com rendimentos anuais que variam entre 1 milhão de dólares e 5 milhões de dólares.

O grupo pretende demonstrar que é a favor do plano de aumento de impostos pagos pelos mais ricos através de diversas ações, uma delas através de cartazes móveis que vão circular pelas ruas de Nova Iorque e Washington. Na lista de pontos de paragem obrigatória estão as casas de Jeff Bezos, o CEO da gigante de comércio eletrónico Amazon e homem mais rico do mundo. De acordo com o índice da Bloomberg, Jeff Bezos é dono de uma fortuna estimada de 188 mil milhões de dólares.



A pandemia de covid-19, que paralisou a economia de vários países, nem sequer beliscou a fortuna de Bezos - antes pelo contrário. Com o confinamento, as compras online dispararam e a Amazon retirou proveitos dessa subida: em 2020, a empresa viu o lucro crescer até aos 21,3 mil milhões, contra os 11,6 mil milhões registados em 2019.



A CNBC avança que está ainda a ser organizada uma ação à frente da casa de Jeff Bezos em Nova Iorque, com a presença de 30 manifestantes. Em abril, Jeff Bezos veio a público demonstrar que está a favor do aumento de impostos aos mais ricos. A passagem pelas residências do multimilionário é justificada pelo grupo não pela posição contrária do multimilionário à proposta, mas sim pelo facto de Bezos ser "o maior exemplo da idiotice que é o código fiscal do país", afirmou à CNBC Erica Payne, fundadora e presidente do grupo.

As ações do grupo vão passar também pela residência de vários governantes norte-americanos e também de instituições como a Câmara do Comércio norte-americana, pelo Comité Democrata ou ainda por um dos hotéis de Donald Trump.