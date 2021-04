Bezos apoia subida de impostos proposta por Biden

Jeff Bezos, CEO da Amazon, disse esta terça-feira que a gigante do comércio eletrónico apoia o tipo de subida de impostos sobre as empresas proposta pela Administração Biden.Bezos, o homem mais rico do mundo - com uma fortuna de 185 mil milhões de dólares - manifestou, em comunicado, o apoio ao aumento da taxa de IRC sobre as empresas de 21% para 28% e o valor mínimo de 21% a aplicar sobre os lucros obtidos fora dos EUA pelas multinacionais.Biden apontou o dedo à Amazon na semana passada como sendo uma das empresas que "aproveita buracos na lei para não pagar impostos". O Presidente norte-americano referiu a gigante do e-commerce como uma das dezenas das 500 maiores empresas dos EUA que "utilizam as lacunas legais para não pagar um único cêntimo em impostos federais".Bezos elogiou no comunicado o foco da Casa Branca na legislação para as infraestruturas, que será financiada parcialmente pela subida de impostos, considerando que irá requerer colaboração entre Democratas e Republicanos. Ambos os partidos terão de fazer concessões "quer nos aspetos específicos do que é incluído no plano para as infraestruturas quer na forma como será financiado".A Amazon tem estado também sob os holofotes pela sua oposição a uma tentativa dos seus trabalhadores no Alabama de criarem um sindicato. Vários relatos de práticas abusivas sobre os trabalhadores têm surgido na imprensa norte-americana.