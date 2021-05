Serviço Amazon Prime já está disponível para clientes em Portugal

Leia Também Amazon quer comprar MGM por 9 mil milhões de dólares

A Amazon disponibiliza a partir desta terça-feira a subscrição do serviço Amazon Prime aos clientes em Portugal. A faceta mais conhecida desta subscrição, que em Portugal custará 3,99 euros por mês, são os envios gratuitos em diversos produtos, que chegam num prazo de dois dias ao cliente. Os clientes em Portugal poderão também experimentar o Prime inscrevendo-se num teste grátis de 30 dias, especifica a tecnológica.A subscrição deste serviço, que também conta com uma subscrição anual de 36 euros, é feita através da loja espanhola da Amazon, que desde fevereiro tem uma versão em português.Além das entregas gratuitas, a subscrição deste serviço dá também acesso ao serviço de streaming da Amazon, o Amazon Prime Video. Em Portugal, de acordo com dados da JustWatch, no primeiro trimestre do ano este serviço de streaming de vídeo tinha uma quota de mercado de 22%, a segunda maior em Portugal.O Amazon Prime inclui ainda acesso antecipado a alguns momentos de desconto feitos pela Amazon, como os Lightning Deals ou o Prime Day, o evento global de compras da gigante da Internet. Os clientes podem também ter acesso a "armazenamento ilimitado de fotos através do Amazon Photo e ao Prime Gaming - uma experiência de jogo premium, com jogos gratuitos, novas recompensas gratuitas todos os meses, visualização sem anúncios e subscrições gratuitas a emissoras", detalha a empresa."Estamos muito satisfeitos pelo facto de os clientes em Portugal poderem agora juntar-se aos mais de 200 milhões de membros em todo o mundo que já usufruem dos benefícios do Prime", disse Mariangela Marseglia, country manager de Itália e Espanha. "O Prime proporciona aos nossos clientes portugueses o melhor das compras e do entretenimento. Estamos a lançar uma série de vantagens especificamente dirigidas aos membros portugueses, incluindo envios rápidos e grátis e acesso ao Prime Video desde o primeiro dia, e isto é só o começo. Vamos oferecer mais opções de envios rápidos e adicionar mais filmes e séries no futuro."