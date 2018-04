AIMI: Herdeiros têm de confirmar quotas nas heranças indivisas

Com esta declaração, e ficando definido que cada um será tributado individualmente, o valor da parte de cada herdeiro no conjunto de imóveis da herança indivisa vai somar ao valor de outros imóveis que estes contribuintes tenham no seu património pessoal. E o AIMI, recorde-se, é aplicado à soma do valor patrimonial tributário (VPT) de todos os imóveis de que a pessoa seja proprietária.



Assim, a opção pela tributação a título individual pode ou não compensar. Refira-se que, como acontece com as pessoas singulares, a herança indivisa pagará uma taxa de 0,7% e terá uma dedução de 600 mil euros ao total do património. Na dúvida, o melhor é verificar bem o VPT total do património e efectuar algumas simulações.





Os titulares de heranças indivisas têm até 30 de Abril para confirmarem, junto dos serviços de Finanças, as quotas que cada um deles detém na herança e nos imóveis que façam parte da herança. Essa informação é dada para efeitos de tributação em adicional ao IMI (AIMI) e será com base nela que o Fisco vai calcular o imposto que cada um terá a pagar. Esta declaração deve ser prestada através do Portal das Finanças.Recorde-se que em Março os cabeças-de-casal das heranças indivisas deverão ter já comunicado às Finanças quais os herdeiros que preferiam ser tributados individualmente, identificando-os e às respectivas quotas, mas os dados terão agora de ser confirmados pelos próprios, de acordo com o artigo 135ºE do código do IMI.Esta declaração, à semelhança da que já terá sido prestada pelo cabeça-de-casal, é muito importante, uma vez que poderá significar pagar mais ou menos imposto. Assim, os herdeiros devem fazer as suas contas e verificar qual a modalidade que lhes é mais vantajosa em termos de imposto final a pagar.