Governo mostra "abertura" para facilitar incentivo em IRC no próximo ano, diz CIP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo sinalizou "abertura" para tornar mais acessível no próximo ano o benefício em IRC, destinado às empresas que aumentem salários acima do limiar previsto no acordo de rendimentos (que será de 4,8% em 2024), disse aos jornalistas o presidente da Confederação Empresarial (CIP), Armindo Monteiro.





Os parceiros sociais e o Governo tiveram esta quarta-feira um primeiro encontro para falar das propostas dos parceiros sociais para o orçamento do Estado.





Tal como o Negócios tem vindo a explicar, aqui ou aqui, para que uma empresa tenha acesso ao incentivo em IRC, majorando alguns dos custos salariais, é preciso não só que aumente salários em 5,1% mas também que tenha negociação coletiva ativa (ou uma portaria de extensão) e que na convenção coletiva em causa esta especificamente previsto um aumento de 5,1% ou mais para a categoria do trabalhador em causa.





Leia Também Fisco aceita portarias de extensão mas aperta benefício em IRC

Ou seja, a exigência ao nível do conteúdo da convenção coletiva é apertada.





"Por exemplo na questão do IRC verificou-se que mesmo que as empresas mesmo tenham feito aumentos salariais e mesmo que tenham contratação coletiva em curso que não mencione o aumento de 5,1% não podem" aceder ao benefício, disse o presidente da CIP. "O que o Estado agora propõe é corrigir essa situação".





O Executivo "sinalizou abertura para corrigir essa situação". "Não estou a dizer que esteja garantido, mas pelo menos reconheceu que há alguma bizarria nessa situação".





Leia Também Subir prémios a gestores não afasta benefício em IRC

Na última reunião de concertação social, o Governo tinha já garantido que as empresas que só aumentam salários por via das portarias de extensão ficarão abrangidas nos anos fiscais de 2023 e 2024. E manifestou abertura para acertar os detalhes do incentivo, embora sem explicar como.Notícia em atualização