Portugal sem ganhos no primeiro ano do IRC global

Portugal poderá não ter qualquer acréscimo de receita fiscal com o novo IRC mínimo global no primeiro ano de aplicação do imposto, devido às isenções que foram alargadas na versão final do acordo. No conjunto da União Europeia, a receita adicional do novo imposto deverá diminuir 15% com estas exceções.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...