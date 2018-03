Governo confirma: Senhorios obrigados a corrigir IRS por causa da taxa da protecção civil

Não há qualquer solução excepcional: os senhorios que receberam a devolução da taxa de protecção civil vão mesmo ter de corrigir as declarações de IRS referentes a cada um dos anos em que ela foi devolvida pela Câmara Municipal de Lisboa.





A questão foi levantada pelo Negócios há cerca de um mês e agora confirmada pelo Ministério das Finanças, que não admite qualquer excepção à regra geral.

De acordo com resposta entretanto fornecida por fonte oficial do Ministério das Finanças, "os proprietários de imóveis arrendados que suportaram a taxa de protecção civil do município de Lisboa e que tenham incluído o respectivo montante como custos e encargos do anexo F da declaração modelo 3 de IRS no campo referente a taxas municipais do quadro, devem proceder à entrega da declaração modelo 3 de substituição, relativa aos anos em que tenha ocorrido o pagamento da taxa, nos trinta dias imediatos à ocorrência de qualquer facto que determine a alteração dos rendimentos já declarados".