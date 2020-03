IRS: Fisco não se compromete com reembolsos rápidos

A partir desta quarta-feira, 1 de abril, está aberto o período de entrega do IRS. O Fisco já garantiu que vai manter o processamento dos reembolsos devidos, mas, dadas as circunstâncias, o Governo opta por “abordar com cautela” a questão dos reembolsos em 11 dias.