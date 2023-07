IRS Jovem chegou a mais de 73 mil contribuintes em 2022

Mais de 73 mil jovens beneficiaram do regime do IRS Jovem nos rendimentos referentes a 2022. O valor foi anunciado esta quinta-feira pelo primeiro-ministro no debate do Estado da Nação numa resposta ao líder da bancada parlamentar do PSD.





"No primeiro ano de aplicação só abrangeu 10.288 jovens, no segundo ano 37.200 e este ano relativamente aos rendimentos de 2022 já abrangeu 73.327 e, com as regras de tributação este ano, para o ano ainda mais jovens. É assim que iremos continuar a trabalhar", indicou António Costa.

Este regime, recorde-se, permite uma redução de 30% de imposto nos primeiro e segundo anos de atividade profissional (com um limite de 7,5 IAS); de 20% nos 3º e 4º anos (com limite de cinco IAS); e 10% no quinto ano, o último em que há apoio (com limite de 2,5 IAS). Este benefício abrange os rendimentos anuais coletáveis até 25.075 euros.



Os dados referentes aos rendimentos de 2022 ainda não eram conhecidos. A campanha de IRS terminou no final de junho.