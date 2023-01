A Justiça norte-americana ordenou esta quinta-feira que Donald Trump, ex-Presidente dos EUA, e os seus advogados paguem uma multa de 937 mil dólares (863,07 mil euros à taxa de câmbio atual), por terem processado a ex- secretária de Estado Hillary Clinton por alegadas suspeitas de fraude nas eleições presidenciais de 2016.





O juiz John Middlebrooks rejeitou o pedido de Trump e condenou-o a esta sanção, por considerar que o ex-presidente recorreu indevidamente à Justiça.





"Este caso nunca deveria ter sido trazido [até ao tribubal]. A falta de adequação legal era evidente desde o início", considerou Middlebrooks.





Na sentença de 45 páginas, o juiz deixa ainda críticas aos advogados do ex-presidente, afirmando que "nenhum advogado com bom senso" teria proposto a ação e afirmando que esta tinha apenas "um propósito político".



A ação afirmava que Hillary Clinton e seus pares criaram um narrativa falsa de que a campanha do ex-presidente republicano tinha conspirado com a Rússia.