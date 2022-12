Coleção de 45 mil NFTs de Trump esgotou

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha anunciado na quinta-feira o lançamento de 45 mil cartas colecionáveis de Tokens Não-Fungíveis (NFTs) com imagens semellhantes às de uma banda desenhada onde era retratado como um um super-herói, um astronauta, um jogador de golfe ou um "cowboy".



A coleção era baseada nos populares cromos de beisebol comprados pelos norte-americanos. Em menos de 24 horas, os 45 mil NFT esgotaram.



As cartas digitais custavam 99 dólares cada e prometiam aos compradores candidatarem-se a experiências com Trump, incluindo um uma chamada zoom com o antigo Chefe de Estado norte-americano, um jantar em Miami ou um cocktail no Mar-a-Lago. Os NFT eram também vendidos como possuindo características raras, pelo que nenhum dos colecionáveis teria mais de 20 cópias.



Com esta operação, que Trump chegou a descrever como um "grande presente para o Natal", rendeu mais de quatro milhões de euros. Os criadores da coleção também recebem 10% de cada venda em mercados secundários como o OpenSea.



Aliás, a venda no mercado secundário desta coleção de NFTs de Trump está também a gerar uma onda de especulação, com algumas cartas a serem vendidas a 650 dólares - mais de seis vezes o seu valor original.



Trump ridicularizado nas redes sociais



A verdade é que a iniciativa do antigo presidente dos EUA foi bastante criticada e, nalguns casos, ridicularizada até nas redes sociais, incluindo por figuras mais próximas da direita norte-americana. Steve Bannon, que foi diretor-executivo da campanha presidencial de Trump, foi uma das vozes a ironizar com o "grande anúncio" do antigo Presidente dos EUA.



Houve também quem sugerisse que a estratégia de Trump visava angariar fundos para financiar a sua batalha legal.



A NFT INT, a empresa por detrás da coleção, já veio clarificar no seu site que o dinheiro gerado pela coleção de cartas digitais não será canalizado para a campanha presidencial de Trump em 2024.



"Estas cartas digitais não são políticas e não têm nada a ver com nenhuma campanha política", afirmou a empresa no seu site. "A NFT INT LLC não pertence, é gerida ou controlada por Donald J. Trump, pela The Trump Organization, CIC Digital LLC ou qualquer um de seus respetivos diretores ou afiliados", acrescentou.





