Admirador de Sousa Franco vai a pé e sem "melindre” para o Tribunal de Contas

Natural da vila da Sertã, no distrito de Castelo Branco, José Fernandes Farinha Tavares vai poder continuar a cumprir a pé o percurso diário até à sede do Tribunal de Contas (TdC) na lisboeta Avenida da República, onde entrou há 38 anos e ocupou várias posições de destaque até ascender à presidência no meio da polémica causada pela não renovação do mandato do antecessor.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...