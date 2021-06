Berardo detido por quatro operações com a CGD no valor de 439 milhões

Em comunicado, a Polícia Judiciária esclarece que em causa para as buscas realizadas e a detenção de Joe Berardo estão "quatro operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros".

