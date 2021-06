Berardo detido em operação da PJ por burlas em financiamentos pela CGD. Decorrem 50 buscas

Leia Também Berardo detido por quatro operações com a CGD no valor de 439 milhões

Estão em curso estão cerca de 50 buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal no processo Caixa Geral Depósitos. De acordo com a nota do Ministério Público decorrem "20 domiciliárias, 25 não domiciliárias, três a estabelecimentos bancários e uma a escritório de advogado, tendo ainda sido emitidos dois mandados de detenção."As buscas decorrem em vários locais, incluindo Lisboa, Funchal e Sesimbra."No inquérito investigam-se matérias relacionadas com financiamentos concedidos pela CGD e outros factos conexos, suscetíveis de configurar, no seu conjunto e entre outros, a prática de crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento e, eventualmente, crimes cometidos no exercício de funções públicas".As buscas estão ser executadas pela Polícia Judiciária, com a intervenção de 138 elementos, acompanhados de 9 magistrados do Ministério Público, 7 Juízes de Instrução Criminal e 27 inspetores da Autoridade Tributária.Nesta investigação, o DCIAP é coadjuvado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ e pela Autoridade Tributária, contando, ainda, com a colaboração de um perito em prática bancária.