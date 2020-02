Comunicações de suspeitas de branqueamento de capitais aumentaram 43% em 2019

No ano passado, a Procuradoria-Geral da República recebeu mais de oito mil comunicações de operações suspeitas que, em cerca de 400 casos, foram suspensas e acabaram por levar à abertura de duas centenas de inquéritos que ainda correm.

Lucília Gago tem vindo a dar ordens no sentido de serem confiscadas todas as vantagens patrimoniais que os agentes tenham obtido com os crimes.