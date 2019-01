Diligências foram desencadeadas no passado dia 9 de janeiro.

O detido foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para aplicação das medidas de coação, tendo sido decretada a prisão preventiva.



O inquérito encontra-se em Segredo de Justiça.

Foi detido na quarta-feira, dia 9 de janeiro, mais um suspeito no caso do roubo das armas de Tancos.Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes.O jornal I avança que Fernando Baião foi detido em Ansião depois de ter sido emitido um mandado de detenção. O suspeito tinha viajado para a Suíça com o intuito de começar a trabalhar nesse país, mas regressou a Portugal para passar o Natal.