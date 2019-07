Ex-ministro Azeredo Lopes constituído arguido no caso de Tancos

Em causa está o crime de denegação de justiça e de prevaricação no chamado caso do ‘achamento’ das armas.

O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi constituído arguido no processo do roubo das armas de Tancos, avançou a TVI24.



Em causa está o crime de denegação de justiça e de prevaricação no chamado caso do ‘achamento’ das armas roubadas dos paióis de Tancos.





Azeredo Lopes demitiu-se do cargo a 12 de outubro de 2018, depois de o então diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) ter garantido que o ministro tinha tido conhecimento da encenação do aparecimento das armas.