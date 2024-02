Envelopes em Ovar: “Para ganhar a obra tinha de dar 120 mil euros”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O DN teve acesso a uma denúncia anónima, enviada ao Ministério Público, que relata a forma como Mário Monteiro, 40 anos militante do PSD e atual líder do Chega Ovar, terá apresentado o empreiteiro José Barros de Sousa ao presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, e feito entregas de dinheiro ao autarca, em troca da adjudicação de uma obra.

"Para ganhar a obra tinha de dar 120 mil euros para o partido, para o PSD", afirma Mário Monteiro, em entrevista ao DN.

"As entregas eram feitas em mão. A primeira penso que foi no estacionamento da Câmara [de Ovar]. E os outros envelopes eram entregues em sítios onde ele estava a almoçar ou a jantar. Se estava acompanhado, dava-me a chave do carro para ir lá pôr o dinheiro", conta Mário Monteiro.

Contactado pelo DN, Salvador Malheiro, que está com o mandato na Câmara de Ovar suspenso por estar nas listas da AD, rejeitou as alegações.

"Naturalmente que refuto totalmente a insinuação que me fazem", disse Malheiro ao mesmo jornal, assegurando que se vai "defender e acionar os meios jurídicos" ao seu dispor contra Monteiro.

Confrontado pelo DN com estas mesmas acusações, o empreiteiro José Barros de Sousa, apontado por Mário Monteiro como o corruptor ativo de Salvador Malheiro, não quis fazer comentários.