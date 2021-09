O ex-presidente do Governo catalão, Carles Puigdemont, foi esta quinta-feira detido na Sardenha pelas autoridades italianas.



Em causa está um mandado internacional de captura emitido pelo juiz do Supremo Tribunal Federal Pablo Llarena. O ex-presidente estava em fuga desde o outono de 2017.



Recorde-se que o ex-presidente catalão é membro do Parlamento Europeu. No entanto, o Tribunal Geral da União Europeia decidiu retirar-lhe a imunidade parlamentar.