João Rendeiro encontrado morto na cela de cadeia de alta segurança na África do Sul

João Rendeiro foi encontrado morto na prisão de Westville, África do Sul, onde estava detido e a aguardar a decisão relativa ao processo de extradição que ia arrancar em junho.

A advogada de João Rendeiro afirmou à RTP que os responsáveis da prisão argumentam que se tratou de um suicídio.



Também o Observador adianta que as autoridades portuguesas já foram informadas oficialmente pelas autoridades sul-africanas do óbito.



O ex-líder do BPP foi encontrado morto na cela, confirmou ao CM a advogada June Marks.

As autoridades sul-africanas vão investigar a morte do ex-banqueiro.



O antigo banqueiro estava preso na África do Sul, para onde fugiu após ter sido condenado em Portugal, no final de setembro de 2021, tendo sido detido a 11 de dezembro do ano passado.





A sua mulher, Maria de Jesus Rendeiro, encontra-se em prisão domiciliária com pulseira eletrónica por suspeitas de descaminho de obras de arte da coleção do marido.



No final de abril, a defesa de João Rendeiro alegou que o presidente do BPP tinha uma doença cardíaca para justificar que aguardasse a extradição em liberdade. Contudo, o relatório sobre a doença foi assinado por um psiquiatra que foi alvo de uma tentativa de expulsão por parte da Ordem dos Médicos.



O ex-banqueiro tinha sido condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do Banco Privado Português (BPP), tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros. Das três condenações, apenas uma já tinha transitado em julgado.



Em setembro do ano passado, Rendeiro tinha sido condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva, num processo por burla qualificada, e esteve fugido à justiça até ser apanhado em dezembro na África do Sul.



O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, aconteceu em 2010, já depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa.



O BPP originou vários processos judiciais, envolvendo burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática, bem como processos relacionados com multas aplicadas pelas autoridades de supervisão bancária.



O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.



