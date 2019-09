Tanto Marcelo Rebelo de Sousa como António Costa saem completamente incólumes deste processo.



Azeredo Lopes é um dos acusados no processo conhecido como o caso das armas de Tancos. Uma farsa montada pela Polícia Judiciária Militar para recuperar o armamento roubado em julho de 2017 que contou com a conivência das mais altas patentes militares, e que envolveu até o ministro da Defesa. Azeredo Lopes soube dos contornos da mentira e manteve-se calado.



O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi hoje acusado pelo Ministério Público de abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação no "caso de Tancos" e proibido do exercício de funções.



Os arguidos foram acusados de crimes como terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.

O Ministério Público acusou esta quinta-feira 23 arguidos no caso de Tancos entre eles o ex-ministro da defesa Azeredo Lopes.Ao que o Correio da Manhã apurou , já foi extraída a certidão para investigar o chefe da casa de militar de Belém por falsas declarações no processo Tancos.