Segundo o Ministério Público, o Estado foi prejudicado no valor global de 26 milhões de euros, montante arrecado em proveito dos arguidos.

O empresário emitia faturas que não correspondiam a qualquer prestação efetiva de serviços e, para dissimular a sua atuação e a origem dos montantes, criou "movimentações contabilísticas criando a aparência de que as saídas de montantes a seu favor estavam justificadas e eram devidas", refere o MP.



Além da acusação, o MP deduziu pedido cível de indemnização.



O inquérito foi dirigido pela 8.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

