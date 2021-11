Ministério Público faz buscas à sede da SAD do FC Porto e a casas de empresários do futebol

O Ministério Público está a fazer buscas à sede da SAD do FC Porto e a residências de empresários ligados ao futebol, como é o caso de Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto. A notícia é avançada pela revista Sábado, que indica que a equipa do procurador Rosário Teixeira avançou para a segunda parte da "Operação Cartão Vermelho".

Na base destas buscas estarão suspeitas de fraude, abuso de confiança e branqueamento de capitais. De acordo com a Sábado, um dos negócios analisado é o da compra e venda de Éder Militão.

O Ministério Público e a Autoridade Tributária suspeitam de que haverá dinheiro dos negócios de jogadores que estará a ser movimentado sem ser declarado ao fisco e a coberto de empresas, offshores e intermediários que estarão a esconder o destino final dessas verbas.

A revista avança ainda que estarão a ser identificados contratos alegadamente fictícios de várias compras e vendas de direitos desportivos.



