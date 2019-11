Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), e José Maria Ricciardi deverão ser ouvidos, esta semana, no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no âmbito da investigação do processo EDP. A informação é avançada, esta segunda-feira, 11 de novembro, pelo Correio da Manhã , que dá conta de que o caso deverá conhecer o despacho de acusação em breve. O processo EDP tem como ator principal Manuel Pinho, suspeito de receber indevidamente milhões de euros da EDP e do Grupo Espírito Santo (GES) enquanto era ministro da Economia no Governo de José Sócrates. Esta semana, na reta final da investigação, os procuradores apertam o cerco aos negócios de Pinho e vão ouvir vários intervenientes, diretos e indiretos, neste caso.O primeiro será Paulo Macedo, que é também antigo administrador do BCP e que deverá ser ouvido já esta segunda-feira, para esclarecer a contratação de João Conceição, antigo assessor de Manuel Pinho que foi contratado para este banco. Também José Maria Ricciardi será ouvido esta semana, para explicar as relações entre o seu primo, Ricardo Salgado e Manuel Pinho. Manuel Fernando Espírito Santo, antigo presidente da Rioforte, e José Penedos, antigo presidente da REN, também serão ouvidos.