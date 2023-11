Perícias comprovam que Ricardo Salgado tem Alzheimer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma perícia neurológica realizada no âmbito do processo que corre no Tribunal de Cascais e uma outra feita em Coimbra a pedido da juiza que conduz o processo EDP confirmam que Ricado Salgado sofre de Alzheimer, tal como havia sido diagnosticado pelo seu médico, o neurologista Joaquim Ferreira.

A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Expresso, sendo que, segundo o jornal, este facto pode não ser impeditivo da compatência do ex-banqueiro em tribunal, seja como arguido ou como testemunha. Essa ponderação tem ainda de ser feita pelos peritos, processo ainda em curso.

Só depois disso será definido se Salgado tem capacidade para se defender em tribunal. Segundo o Expresso, prevê-se que os relatórios finais de ambas as perícias sejam enviados aos tribunais que as pediram até ao final de novembro.