PGR: "Não me sinto responsável" por demissão de António Costa

decisão de incluir o último parágrafo do célebre comunicado da Procuradoria Geral da República sobre a Operação Influencer, que referia que António Costa estava a ser investigado criminalmente num processo autónomo pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Foi precisamente este parágrafo que levou o Presidente da República a aceitar o pedido de demissão de António Costa e a convocar eleições antecipadas para 10 de março de 2024.

não constando do comunicado se pudesse afirmar que se estava indevidamente a ocultar-se um segmento da maior relevância".



Sobre a ida a Belém, no dia em que estavam a ser realizadas buscas a vários gabinetes e residências, confirmou que "foi solicitada pelo Presidente da República". Questionada sobre se a solicitação de Marcelo Rebelo de Sousa tinha sido a pedido de António Costa, como foi noticiado pelo Expresso, a PGR disse que não ia fazer comentários sobre o que foi falado à porta fechada nesse encontro.



A procuradora-geral da República não se sente responsável pela demissão de António Costa no âmbito da Operação Influencer. "Não me sinto responsável por coisa nenhuma", disse Lucília Gago, esta quarta-feira, à margem de uma conferência em que participava quando foi questionada pelos jornalistas sobre a atual situação de crise política que levou à demissão do primeiro-ministro."A PGR e o Ministério Público investigam o que devem investigar", acrescentou, preferindo não entrar em detalhes do processo de investigação em curso. "O que resulta da lei é que [PGR] deve investigar", reforçou.Lucília Gago assumiu a responsabilidade daAlém disso, Lucília Gago justificou a sua decisão "sob pena de(Notícia atualizada às 12h24)