Por dentro do milionário negócio do hidrogénio

Ao que a Sábado apurou, a investigação criminal nasceu de uma denúncia enviada em 2019 ao Ministério Público (MP), que alertava essencialmente para suspeitas de favorecimento de grupos empresariais naquele que é seguramente o maior investimento financeiro público lançado pelos dois governos liderados por António Costa: o plano nacional do hidrogénio.



No artigo publicado a 22 de janeiro de 2021, a revista avançava que o

Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o órgão do Ministério Público (MP) especializado no combate à criminalidade mais complexa, estava a investigar vários membros do Governo socialista liderado por António Costa.Três dos suspeitos eram, na época, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, o ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes, e o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba.Leia a investigação aqui