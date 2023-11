Investigação lítio: Chefe de gabinete de António Costa e Lacerda Machado detidos

O Ministério Público está a efetuar buscas nos ministérios do Ambiente e Infraestruturas e nas residências do primeiro-ministro, João Galamba e Matos Fernandes, avançou a SIC Notícias. Em causa está um processo que investiga os negócios do hidrogénio e do llítio.As buscas em curso esta manhã envolvem João Galamba, Duarte Cordeiro, o ex-ministro João Matos Fernandes, ou, por exemplo, empresário Diogo Lacerda Machado, amigo próximo de Costa e consultor em vários negócios. Aliás, segundo o Público Lacerda Machado, Vítor Escária, chefe de gabinete de António Costa terão sido detidos, bem como o presidente da Câmara de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas, assim como dois executivos de uma empresa de Sines.

Em janeiro, a PGR confirmou que a i nvestigação aos negócios do lítio e do hidrogénio verde estava em curso, mas que não tinha, na altura, arguidos constituídos. Porém, segundo o Público, João Galamba, Duarte Cordeiro e Matos Fernandes serão agora constituídos arguidos.Fonte oficial do ministério do Ambiente também confirmou ao Negócios que estão a ser realizadas buscas. E a agenda da secretária de estado da Energia, Ana fontoura Gouveia, e do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, para esta manhã foi cancelada.