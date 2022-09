Providência contra extinção da Fundação Berardo enviada para o Supremo Tribunal Administrativo

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal declarou-se incompetente para apreciar a providência cautelar interposta pela Fundação José Berardo contra a extinção decretada pelo Governo e remeteu a decisão para o Supremo Tribunal Administrativo (STA).Segundo adiantou à Lusa fonte ligada ao processo, a instância administrativa e fiscal madeirense considerou hoje não ser competente para analisar a ação apresentada pela Fundação José Berardo no final de agosto e que teve um efeito suspensivo sobre a anunciada extinção da entidade.Confrontado pela Lusa com esta decisão judicial, o advogado da Fundação José Berardo, Paulo Saragoça da Matta, mostrou surpresa e discordância, admitindo que este desfecho possa atrasar ainda mais uma resolução para o diferendo entre a instituição e o Governo."Fico espantado porque a questão da competência do próprio tribunal seria uma coisa que se veria em duas horas e não duas semanas, além de discordar dessa decisão", disse o mandatário do empresário Joe Berardo e que representa igualmente a fundação neste caso.No entanto, Paulo Saragoça da Matta clarificou que "não há prejuízo para os interesses que a providência cautelar visava", uma vez que o ato de extinção da Fundação José Berardo "está suspenso".A apresentação da providência cautelar foi revelada há duas semanas por uma fonte do Governo, que adiantou então que "o Estado deduziu oposição, aguardando-se decisão judicial". Assim, "até ao final do litígio, os efeitos do despacho encontram-se suspensos, pelo que não se venceu o prazo para a entrega dos referidos documentos", disse a mesma fonte.A Fundação José Berardo tinha até 01 de setembro para entregar à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM) as suas contas, dívidas, rol de bens, entre outros, depois de o Governo ter extinguido a instituição.Através de um despacho de 19 de julho, o Governo extinguiu a Fundação José Berardo (FJB), criada no Funchal em 1988 e que foi um instrumento na gestão dos negócios do empresário.A "extinção da Fundação José Berardo" foi declarada na sequência do relatório de 2019 da Inspeção Geral das Finanças (IGF), no âmbito da Lei-Quadro das Fundações, e efetiva-se porque "as atividades desenvolvidas pela FJB demonstram que o fim real não coincide com o fim previsto no ato de instituição", de acordo com o despacho assinado pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas.A Fundação José Berardo passou de lucros de 102 milhões de euros para prejuízos de 245 milhões entre 2007 e 2017 devido à atividade financeira desenvolvida, segundo o relatório da IGF que levou o Governo a extinguir a instituição.