Garagem de Berardo executada pela Caixa foi leiloada por 23 mil euros

"Eu pessoalmente não tenho dívidas. Os jornais dizem que tenho uma garagem. Eles que me deem o resto que eu dou a garagem. Tentei ajudar os bancos numa altura. Eles que dizem que só tenho uma garagem, então eles que devolvam as coisas que têm comigo."

Estas declarações foram proferidas por José Manuel Rodrigues Berardo, conhecido por Joe Berardo, a 10 de Maio de 2019, no âmbito da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da CGD e à Gestão do Banco.

Ora, a famosa garagem foi executada pela CGD e colocada em leilão público, a 14 de Julho passado, por um valor base de 25 mil euros e que tinha como lance final mínimo 21.250 euros.

O encerramento do leilão, marcado para as 10 horas desta quarta-feira, 28 setembro, prolongou-se por 31 minutos devido a um frenético despique, tendo a última licitação fixado o valor final em 23.015 euros.

Segundo o portal e-leilões, a "fração autónoma designada pela letra "N0-3", com cerca de 25 metros quadrados e "correspondente ao rés-do-chão", localizada num prédio da Rua Dr. Pita, n.º 24, Edif. Magnólia – Bloco C, da freguesia de São Marinho, no Funchal "encontra-se em razoável estado de conservação".





Recorde-se que os créditos concedidos pelos bancos a Joe Berardo serviram sobretudo para financiar a compra de ações do BCP, no âmbito da guerra de poder que se viveu no banco em 2007, tendo o empresário dado como garantias essas mesmas ações, que entretanto desvalorizaram significativamente gerando perdas avultadas para as instituições financeiras que concederam os empréstimos.