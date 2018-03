Puidgemont adverte que não vai desistir nem se retirar

Na sua primeira mensagem difundida desde que cedeu o controlo dos seus perfis nas redes sociais por encontrar-se detido no centro penitenciário de Neumünster, Puidgemont deu a entender que não faz parte dos seus planos dar um passo atrás na sua linha política.





"Que seja claro: não desistirei, não renunciarei, não me retirarei perante a actuação ilegítima de quem perdeu nas urnas ou antes da arbitrariedade de quem está disposto o preço de abandonar o Estado de direito e a justiça pela unidade da pátria", sublinhou.





Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg