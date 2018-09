Vara quer invalidar provas na Operação Marquês

O ex-ministro foi um dos arguidos que optaram por pedir a abertura de instrução e quer que sejam invalidadas todas as diligências autorizadas por Carlos Alexandre, revela o jornal Público. Sócrates não requereu esta fase processual, mas poderá beneficiar do que seja decidido.

Armando Vara quer que sejam declaradas inválidas as diligências de prova ordenadas por Carlos Alexandre ao longo do processo, alegando que a distribuição do processo a este magistrado resultou de "manipulação dos procedimentos de distribuição". A ser aceite esta tese, isso significaria que elementos bancários, escutas e documentos apreendidos em buscas seriam provas que deixariam de poder ser tidas em conta durante o futuro julgamento do caso.