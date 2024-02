Direito Fiscal: Fiscalistas estão contra o regresso do imposto sucessório

Com o regresso do Imposto sucessório, nomeadamente sobre imóveis , cônjuges, descendentes e ascendentes voltariam a ser tributados.









O debate em torno do regresso do chamado imposto sucessório entrou no espaço público nas últimas semanas. Uma proposta antiga do Bloco de Esquerda voltou a estar sobre a mesa na pré-campanha para as próximas legislativas de 10 de março e acabou por suscitar um olhar crítico à recém-formada Associação Portuguesa de Contribuintes. Numa ótica de redistribuição da riqueza, faria sentido reintroduzir ...